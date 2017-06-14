Пожар в жилом доме Лондона: пострадали не менее 30 человек

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.

"Мы можем подтвердить, что мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц", — говорится в заявлении службы скорой помощи, опубликованном в Twitter.

A cordon is in place around the building & approx 30 adjacent flats have been evacuated by police #NorthKensington https://t.co/QYF9V38wWJ pic.twitter.com/ugvDFswb7w — London Fire Brigade (@LondonFire) 14 июня 2017 г.

​Отмечается, что на месте пожара находится 20 команд скорой помощи.

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