Число пострадавших во время пожара в Лондоне превысило 50 человек

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Более 50 пострадавших при пожаре в жилом доме Grenfell Tower на улице Латимер-роад на западе Лондона доставлены в больницы, сообщила служба "скорой помощи".
"Более 50 пострадавших доставлены в пять больниц", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Причины пожара, начавшегося после часа ночи и охватившего все этажи 24-этажного дома, пока неясны. Лондонская пожарная служба подтвердила факт гибели людей, не назвав пока их точное число.
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