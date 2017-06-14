На мероприятии конгресса США мужчина открыл стрельбу по конгрессменам

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ ранен в бедро в результате стрельбы, открытой в предместье Вашингтона, передает в среду РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Инцидент произошел на бейсбольной площадке, где тренировались Скализ и его помощники.

Телеканал CNN сообщает, что всего было произведено 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.

Чуть позже поступила информация о том, что мужчина, стрелявший по депутату конгресса Стиву Скализу, задержан, сообщила в Twitter полиция Александрии — пригорода Вашингтона.

"Полиция расследует беспорядочную стрельбу… Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении полиции.

Не менее 5 человек пострадали при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния, заявил ранее в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс.

По словам Брукса, на месте происшествия был республиканец Брэд Венструп, доктор, он помогал раненым.

Брукс рассказал, что медицинская помощь также понадобилась конгрессмену Гэри Палмеру. По его словам, весь "инцидент продолжался две, может быть, минуты".

WATCH: Reports shooter shot for at least 10 minutes from the dugout at a baseball park where Congressmen were playing baseball. pic.twitter.com/Chvdh7qUzY — Good Morning America (@GMA) 14 июня 2017 г.

О покушении на депутата конгресса уже доложили президенту Дональду Трампу.

"Вице-президент (Майк Пенс) и я в курсе инцидента со стрельбой в Виргинии и тесно отслеживаем ситуацию. Мы глубоко опечалены этой трагедией", — говорится в письменном заявлении президента.

Что говорят очевидцы:

Депутат палаты представителей Мо Брукс:

"Мы использовали мой ремень, чтобы с его помощью наложить жгут на его (Скализа — ред.) ногу. Я бегал вокруг бейсбольной площадки. Было где-то 20-30-40 выстрелов. В конце концов, стрелок начал делать круги вокруг третьей базы, и я упал на землю рядом с парнем с пулевым ранением в ногу".

Республиканец Рон Десейнтс:

"Я ушел пораньше, наверное, за пару минут до того, как это произошло, и садился в машину с одним из моих коллег Джеффом Дунканом, когда к нам подошел парень и спросил, где тут республиканцы и демократы. Это было немного странно. И потом он пошел туда, где все и произошло. Мы рассказали это полиции".

Сенатор Рэнд Пол:

"Если бы полиции, охраняющей конгресс, там не было, началась бы бойня. Если бы он добрался до остальных, никаких шансов у нас не было".

Республиканец Джефф Дункан:

"Я в безопасности. Я был на бейсбольном матче конгрессменов, но ушел до того, как началась перестрелка, чтобы успеть на раннюю встречу. Мне кажется, я видел стрелка. Сейчас я даю показания полиции. Помолитесь за моих коллег, я беспокоюсь об их состоянии".

Сенатор от Аризоны Джефф Флейк:

"Стрелка подстрелили. Скелиз был рядом со второй базой и прополз 13 метров. Я позвонил жене Скелиза с его телефона. Я не хотел, чтобы она проснулась и узнала об этом из новостей".

Республиканец Брэд Венструп:

"Я почувствовал, что вернулся в Ирак, но без оружия".

BREAKING: Rep. Steve Scalise shot in attack at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. Listen now News 96.5 WDBO. pic.twitter.com/E5ebEkwzi8 — News 96.5 (WDBO) (@news965wdbo) 14 июня 2017 г.

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