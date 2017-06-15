Из-за пожара полностью блокирован аэропорт Брюсселя

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. В международном аэропорту Брюсселя произошло ЧП, воздушные ворота города были полностью блокированы из-за пожара, сообщает Sputnik International.
Stroompanne op luchthaven van Zaventem, reizigers gestrand, geen vluchten #vrtnieuws pic.twitter.com/Ef55CVmHCi— inge van meensel (@ingevanmeensel) 15 июня 2017 г.
Произошел пожар и, как следствие, — полное отключение электричества, а также компьютерный сбой.
Still people waiting outside @BrusselsAirport, blocked out because of a power-failure inside building apparently #vrtnieuws #airport pic.twitter.com/bQlUINtxZD— Steven Decraene (@stevencraneTV) 15 июня 2017 г.
Пассажиры не могут войти в здание терминала.
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