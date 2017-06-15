Пропал с радаров малайзийский самолет, ведутся поиски

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Самолет Королевских воздушных сил Малайзии вылетел с авиабазы в городе Куантан и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.

Royal Malaysian Air Force says a Hawk 108 fighter jet is feared missing around north Kuantan after losing contact at 11.30am pic.twitter.com/gWCBKJlwgL — Amy Chew (@AmyChewCNA) 15 июня 2017 г.

​В данный момент ведутся поисково-спасательные операции, отмечает Sputnik International.

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