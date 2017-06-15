Во время нападения на ресторан Франции пострадала гражданка Молдовы

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Французские власти сообщили, что в результате пожара в румынском ресторане "Трансильвания" парижского пригорода Обервилье (округ Сен-Дени) пострадала уроженка Молдовы, говорится в сообщении министерства иностранных дел и европейской интеграции, опубликованном в четверг.

Не менее 12 человек пострадали в результате сильного пожара в ресторане парижского пригорода Обервилье (округ Сен-Дени), причиной которому послужил брошенный в заведение коктейль Молотова. Инцидент произошел 11 июня.

"Французские власти сообщили о многих пострадавших, в том числе сотруднице заведения, уроженке Молдовы", — заявили в МИДЕИ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что держат связь с властями Франции для подтверждения гражданства пострадавших и получения информации об их состоянии здоровья.

Для дополнительной информации граждане Молдовы могут обращаться в Посольство РМ в Париже:

Телефон + 33 1 40 67 11 20

E-mail: paris@mfa.md.

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