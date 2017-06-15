Напавший на членов Конгресса США в штате Вирджиния скончался

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Установлена личность человека, открывшего стрельбу по конгрессменам в штате Вирджиния этим утром. Им оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на издание Washington Post.

Президент США Дональд Трамп в ходе телевизионного обращения в связи с данным инцидентом в Александрии констатировал смерть нападавшего.

"Нападавший мертв в результате полученных ранений", — сказал он, также заверив общественность в том, что одна из жертв нападения, конгрессмен Стив Скализ, прооперирован и находится в стабильном состоянии.

Вооруженное нападение, в результате которого огнестрельное ранение в бедро получил координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, произошло утром 14 июня в предместье Вашингтона Александрии во время тренировки конгрессменов-республиканцев по бейсболу.

Помимо Скализа ранения получили еще пять человек, в том числе один полицейский.

По данным Washington Post, Ходжкинсон проходил по уголовному делу по факту порчи имущества (автомобиля) в апреле 2006 года.

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