Взрыв у детского сада в Китае: семеро погибших, десятки раненых

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. в результате взрыва у ворот детского сада на востоке КНР семь человек погибли, 59 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 16.50 по местному времени (11.50 мск) возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу.

"По состоянию на 19.45 по местному времени (14.45) в результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены", — говорится в сообщении телеканала.

Полиция ведет расследование причин ЧП.

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