Нелепая смерть: британского миллионера затоптали коровы

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Профессор-мультимиллионер из Оксфорда Брайан Беллхауз был насмерть затоптан коровами, пишет Sputnik Латвия.

Трагический инцидент произошел в деревне Гестлинг (Восточный Суссекс). Ученый был атакован животными близ церкви XI века. Крики о помощи услышали прохожие, вызвавшие скорую помощь и полицию, но спасти профессора не удалось. Он скончался спустя несколько часов.

Беллхауз ранее преподавал в Оксфордском университете и был одним из основателей фармацевтической компании Powderject, которая разрабатывала безыгольные шприцы и производила вакцину от гриппа. В 2003 году американская корпорация Chiron приобрела компанию за 542 миллиона фунтов стерлингов.

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Это третий случай нападения коров на людей в этом месяце в Великобритании. Один случай произошел в графстве Большой Манчестер, другой — на острове Уайт. В результате обе женщины получили травмы.

Не так давно власти швейцарской коммуны Лакс решили защитить туристов от местных агрессивных коров. В 2015 году они затоптали пожилую немецкую туристку, которая неосторожно вышла на пастбище, где паслись телята.

Туристов и раньше предупреждали о том, что не стоит подходить к коровам с телятами, но предупреждения, видимо, читают не все. Чтобы предотвратить новую трагедию, туристические тропы было решено огородить заборами, чтобы путешественники не могли попасть на пастбище.

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