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В Лондоне мощный пожар охватил жилой дом

СМИ: погибшими после пожара в Лондоне считаются 65 человек

© REUTERS/ Toby Melville
Происшествия
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В эту цифру также входят те, кто считается пропавшими без вести: их тела еще не нашли, однако родственники отказываются верить в их гибель, храня в сердцах надежды на чудесное спасение

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Газета Sun в пятницу опубликовала список из 65 человек, которые считаются пропавшими без вести или могли погибнуть в результате пожара в Лондоне, отмечает РИА Новости.

Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне
© Ruptly.
Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне

В таблице, составленной газетой, указаны имена людей и номера этажей, на которых находились их квартиры. Пропавшими считаются люди с 11 этажа и с 14 по 23 этажи. Номера этажей еще четырех человек неизвестны.

Пожар в 24-этажном доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

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Теги:
жертвы, пострадавшие, погибшие, Лондон
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