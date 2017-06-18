Трое полицейских пострадали в аварии

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В воскресенье рано утром в центре Москвы в аварию попали три автомобиля, один из которых — полицейский.

Как пишут российские СМИ, причину аварии пока не выяснили. Известно, что автомобиль Mercedes врезался в полицейское авто. В итоге пострадали три сотрудника правоохранительных органов и пассажир Mercedes.

Обстоятельства случившегося продолжают выяснять. О степени серьезности травм пострадавших не сообщается.

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