Взрыв прогремел в торговом центре столицы Колумбии: есть погибшие

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В результате взрыва, произошедшего в торговом центре Andino в столице Колумбии, погибли три женщины, пишет международная пресса.

Кроме того, по различным данным, травмы получили от 9 до 11 человек.

Взрывное устройство находилось в женском туалете на втором этаже и сработало около 22.00 по местному времени, когда торговый центр был полон посетителей, выбиравших подарки ко Дню отца.

Глава Колумбии Мануэль Сантос поручил начать расследование произошедшего и заявил, что "не позволит терроризму сломить народ".

В свою очередь, мэр Боготы Энрике Пеньялоса сообщил, что одной из погибших стала 23-летняя гражданка Франции. Она работала волонтером в бедном квартале города.

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