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Сотрудники Украинской полиции

Опубликовано видео из Львова, где автомобиль въехал в толпу людей

© Sputnik/ Стрингер
Происшествия
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В сети появились видеозаписи из Львова, где в воскресенье автомобиль врезался в толпу людей

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В воскресенье в украинском городе Львов произошла трагедия — автомобиль врезался в толпу людей на Соборной площади у храма Святого Андрея Первозванного. В результате случившегося погибла женщина, о чем свидетельствуют опубликованные с места ЧП видеозаписи.

Местная пресса, ссылаясь на полицию Львова, сообщает о том, еще одну женщину с травмами доставили в больницу.

Правоохранительные органы установили, кто находился за рулем джипа. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением. Он не смог объяснить внезапное ускорение транспортного средства, из-за чего авто въехало в толпу. Расследование продолжается.

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Теги:
погибшая, полиция, толпа, люди, авария, Львов
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