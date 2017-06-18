Опубликовано видео из Львова, где автомобиль въехал в толпу людей

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В воскресенье в украинском городе Львов произошла трагедия — автомобиль врезался в толпу людей на Соборной площади у храма Святого Андрея Первозванного. В результате случившегося погибла женщина, о чем свидетельствуют опубликованные с места ЧП видеозаписи.

Местная пресса, ссылаясь на полицию Львова, сообщает о том, еще одну женщину с травмами доставили в больницу.

Правоохранительные органы установили, кто находился за рулем джипа. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением. Он не смог объяснить внезапное ускорение транспортного средства, из-за чего авто въехало в толпу. Расследование продолжается.

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