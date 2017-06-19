Трагедия на арене: матадор убит быком на корриде во Франции

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Тореро Иван Фандиньо скончался в минувшую субботу в больнице Мон-де-Марсан на юго-западе Франции, куда он был доставлен после тяжелого ранения, полученного на корриде во французском городе Эр-сюр-л'Адур.

© REUTERS/ Marcelo del Pozo Иван Фандиньо

36-летний матадор получил ранение, выполняя отвлекающий маневр плащом перед быком, против которого изначально должен был выйти соотечественник Фандиньо, Хуан-дель-Аламо. На одном из шагов его ноги запутались в плаще, тореро упал на землю и в тот же момент получил проникающий удар рогом в легкое. Это был второй бык, против которого выходил матадор в тот вечер, за выступление против первого он получил ухо в качестве трофея, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на El Diario Vasco.

CC0 / caropat / Бой быка и матадора - это всегда игра со смертью

Баскский тореро родом из Ордуньи, близ Бильбао, был приглашен выступать на праздниках в Эр-сюр-л'Адур вместе с Хуаном-де-Аламо и французом Томасом Дюфо против быков испанского заводчика Бальтасара Ибана.

"Хочу выразить мои соболезнования семье Ивана Фандиньо, а также всем поклонникам и миру корриды в целом, вместе с которым я скорблю и переживаю тяжелую утрату в лице молодого тореро", — сказал министр образования, культуры и спорта, Иньиго Мендес-де-Виго.

Политик сделал это заявление спустя несколько часов после завершения проводимой в тот же день корриды Культуры на мадридской арене Лас-Вентас, где в знак поддержки этого культурного события он занимал должность президента в сопровождении государственного секретаря по культуре Фернандо Бенсо.

Государственный секретарь по вопросам образования Марсиаль Марин также высказал слова соболезнования по случаю трагической смерти Фандиньо. "Мы были друзьями долгие годы. Как советник по культуре Кастилии-Ла-Манчи я следил за выступлениями Фандиньо практически с самого начала его карьеры. Я был с ним рядом на его главных выступлениях в Кастилии-Ла-Манче и в том числе на корриде на Лас-Вентас, где он получил тяжелейшее ранение. На сей раз оно оказалось фатальным, и я глубоко скорблю", — поделился Марин.

Свои соболезнования в связи с гибелью Ивана Фандиньо выразили король Испании и премьер-министр страны Мариано Рахой.

Nuestro sentido homenaje y nuestro recuerdo para Iván Fandiño, gran figura del toreo. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 июня 2017 г.

​Mis condolencias a la familia y amigos del torero Iván Fandiño, fallecido a causa de una grave cornada en Francia. Triste noticia. MR

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 июня 2017 г.

​Впрочем, нашлись и те, кто успел позлорадствовать в такой момент. В соцсетях появились высказывания зоозащитников, которые не стесняются выражать радость в связи со случившимся.

Фонд Toro de lidia опубликовал адрес, куда можно отправить жалобы на оскорбления и нападки в адрес погибшего тореро. Каждый случай будет расследован, а позволившие себе некорректные высказывания будут подвергнуты уголовному или административному наказанию.

Как и многие тореро, Иван Фандиньо оказывал поддержку больному раком восьмилетнему Адриану, который мечтал стать матадором. В день его смерти в апреле этого года, Фандиньо написал в своем блоге: "Люди уходят, но остаются их дела. Твоя сила тому пример, Адриан". Теперь тоже самое можно сказать и о самом тореро. Он погиб, но осталась память о нем и его деле.

В июле прошлого года на арене в испанском городе Теруэль погиб 29-летний испанский тореро Виктор Баррио.

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