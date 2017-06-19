В Лондоне вблизи мечети грузовик наехал на людей

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Инцидент у мечети в Лондоне, где ночью грузовик въехал в толпу людей, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй расценивает как потенциальный теракт, отмечают местные СМИ.

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Не менее 10 человек пострадали в результате автомобильного инцидента, произошедшего в ночь на понедельник, 19 июня, около мечети в Финсбери-парке.

We have a number of ambulance crews & specialist teams on scene at the incident on #SevenSisters Road #FinsburyPark https://t.co/oL75V7ZUWD pic.twitter.com/4SHEhzx3tr — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 19 июня 2017 г.

​Зарубежные СМИ отмечают, что после того, как автомобиль врезался в людей, из него выскочил вооруженный ножом молодой человек, который нанес им несколько ударов прохожим. Также СМИ указывают, что полицейскими был задержан "белый мужчина с темными волосами".

"Полиция подтвердила, что это рассматривается как возможный теракт….Я соберу чрезвычайное заседание этим утром. Все мои мысли с жертвами, их семьями и экстренными службами на месте", — заявила Мэй местной прессе.

Reports of a van hitting pedestrians on Seven Sisters Road, north London. (Image by @Thomasvanhulle) pic.twitter.com/REqcXpt4dC — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) 19 июня 2017 г.

​Третьего июня похожий инцидент произошел на Лондонском мосту. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Полиция уничтожила злоумышленников. Жертвами теракта стали восемь человек, сообщил Скотланд-Ярд.