Один человек погиб, 10 пострадали после наезда на толпу в Лондоне

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Один человек погиб, 10 пострадали в результате инцидента минувшей ночью в столице Великобритании, когда фургон наехал на людей близ мечети. © AP Photo / Yui Mok/PA via AP В Лондоне вблизи мечети грузовик наехал на людей

В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке. Столичная полиция подтвердила гибель одного человека на месте происшествия. Еще восемь человек были госпитализированы, двоим оказана помощь на месте, сообщает Sputnik Латвия.

Полиция Лондона начала расследование инцидента. Водитель фургона, мужчина 48 лет, был задержан жителями и передан сотрудникам правоохранительных органов. По словам очевидцев, он не был пьян и совершил наезд специально. Подозреваемого проверят на вменяемость. На данный момент полиция не квалифицирует инцидент как террористическую атаку, однако, по заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, такая возможность не исключена.

"Полиция подтвердила, что это рассматривается как возможный теракт… Я соберу чрезвычайное заседание этим утром", — сказала премьер, добавив слова соболезнования семьям пострадавших и жертв инцидента.

Напомним, похожий инцидент случился в Лондоне 3 июня. На Лондонском мосту автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Полиция уничтожила злоумышленников. Жертвами теракта стали восемь человек.