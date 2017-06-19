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В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке

Один человек погиб, 10 пострадали после наезда на толпу в Лондоне

© REUTERS/ Neil Hall
Происшествия
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Полиция Лондона рассматривает ночной инцидент как возможный теракт. Премьер-министр Тереза Мэй намерена созвать экстренное заседание по факту произошедшего

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Один человек погиб, 10 пострадали в результате инцидента минувшей ночью в столице Великобритании, когда фургон наехал на людей близ мечети.

An armed police officer mans a cordon on the Seven Sisters Road at Finsbury Park where a vehicle struck pedestrians in London Monday, June 19, 2017. Police say a vehicle struck pedestrians on a road in north London, leaving several casualties and one person has been arrested.
© AP Photo / Yui Mok/PA via AP
В Лондоне вблизи мечети грузовик наехал на людей

В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке. Столичная полиция подтвердила гибель одного человека на месте происшествия. Еще восемь человек были госпитализированы, двоим оказана помощь на месте, сообщает Sputnik Латвия.

Полиция Лондона начала расследование инцидента. Водитель фургона, мужчина 48 лет, был задержан жителями и передан сотрудникам правоохранительных органов. По словам очевидцев, он не был пьян и совершил наезд специально. Подозреваемого проверят на вменяемость. На данный момент полиция не квалифицирует инцидент как террористическую атаку, однако, по заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, такая возможность не исключена.

"Полиция подтвердила, что это рассматривается как возможный теракт… Я соберу чрезвычайное заседание этим утром", — сказала премьер, добавив слова соболезнования семьям пострадавших и жертв инцидента.

Напомним, похожий инцидент случился в Лондоне 3 июня. На Лондонском мосту автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Полиция уничтожила злоумышленников. Жертвами теракта стали восемь человек.

  • В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке.
    В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке.
    © AP Photo / Yui Mok/PA via AP
  • Poliția londoneză
    В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке.
    © REUTERS/ Neil Hall
  • Лондонская полиция
    Лондонская полиция
    © AFP/ DANIEL LEAL-OLIVAS
  • Poliția londoneză
    В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке.
    © REUTERS/ Neil Hall
  • Police man a cordon at Finsbury Park where a vehicle struck pedestrians in London Monday, June 19, 2017. Police say a vehicle struck pedestrians on a road in north London, leaving several casualties and one person has been arrested.
    В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке.
    © AP Photo / Yui Mok/PA via AP
  • Poliția londoneză
    В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке.
    © REUTERS/ Neil Hall
  • Oamenii se roagă după ce un vehicul a intrat în mulțime lângă o moschee din cartierul Finsbury Park din nordul Londrei
    В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке.
    © REUTERS/ Neil Hall
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© AP Photo / Yui Mok/PA via AP
В ночь на понедельник грузовой фургон под управлением злоумышленника врезался в людей, выходивших из мечети в лондонском Финсбери парке.
Теги:
фургон, Лолндон, Великобритания
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