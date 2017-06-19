МИДЕИ сообщил о том, пострадали ли граждане Молдовы в Лондоне

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. По предварительным данным, граждане Молдовы не пострадали в теракте в Лондоне, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе министерства иностранных дел и евроинтеграции.

Там же добавили, что граждан Молдовы, согласно предварительным данным, нет и в Португалии, где в большом количестве горят леса.

Не менее 10 человек пострадали в результате автомобильного инцидента, произошедшего в ночь на понедельник, 19 июня, около мечети в Финсбери-парке. Фургон наехал на толпу людей. Зарубежные СМИ отмечают, что после того, как автомобиль врезался в людей, из него выскочил вооруженный ножом молодой человек, который нанес им несколько ударов прохожим."

Третьего июня похожий инцидент произошел на Лондонском мосту. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Полиция уничтожила злоумышленников. Жертвами теракта стали восемь человек, сообщил Скотланд-Ярд.

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