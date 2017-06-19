Дипмиссия Молдовы в Англии отслеживает ситуацию в Лондоне

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Посольство Молдовы в Великобритании выясняет, были ли наши соотечественники среди пострадавших в результате терактов в Лондоне, сообщил журналисту агентства консул посольства Молдовы в Великобритании Виктор Харуца.
Не менее 10 человек пострадали в результате автомобильного инцидента, произошедшего в ночь на понедельник, 19 июня, около мечети в Финсбери-парке. Фургон наехал на толпу людей.
Зарубежные СМИ отмечают, что после того, как автомобиль врезался в людей, из него выскочил вооруженный ножом молодой человек, который нанес им несколько ударов прохожим.
"Посольство Молдовы находится в контакте с полицией Англии отслеживают ситуацию в связи с терактами в Лондоне, уточняют, были ли среди пострадавших граждане Молдовы", — сказал собеседник агентства.
Третьего июня похожий инцидент произошел на Лондонском мосту. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Полиция уничтожила злоумышленников. Жертвами теракта стали восемь человек, сообщил Скотланд-Ярд.
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