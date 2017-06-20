Мошенники нашли способ снимать деньги, не списывая их со счета

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. В ходе международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения" заместитель председателя "Сбербанка" Станислав Кузнецов рассказал о новом виде мошенничества с банковскими картами. Об этом пишут российские СМИ.

Случаи махинаций зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге, а сделать это удалось благодаря использованию технологии искусственного интеллекта.

Сама схема выглядела следующим образом: злоумышленник вставлял банковскую карту в банкомат и вводил определенную сумму средств для их снятия. Когда банкомат завершал подсчет, подавал банкноты в приемник и должен был выдавать карту обратно, злоумышленник придерживал ее твердым предметом, чтобы та застряла.

Затем с помощью крючка нарушитель доставал деньги, которые таким образом со счета на списывались, сохраняясь на карте.

После банкомат возвращал клиенту карту.

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