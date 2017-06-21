"Теракт малой крови": мужчина устроил взрыв на вокзале Брюсселя

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Заседание национального совета безопасности, на котором председательствует премьер-министр, пройдет в среду после теракта на вокзале в Брюсселе, сообщил бельгийский министр юстиции Кун Генс.

"Спасибо нашим солдатам, службам безопасности и персоналу (национальной компании бельгийских железных дорог) SNCB за их профессионализм и храбрость. Завтра в 9 утра национальный совет безопасности", — написал Генс в Twitter, которого цитирует РИА Новости. © Sputnik/ Виталий Белоусов Эксперт: рано или поздно весь мир будет мусульманским

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент был квалифицирован как теракт.

Официальный представитель кризисного центра при правительстве Бельгии Бенуа Рамакер сообщил, что власти страны решили сохранить уровень террористической угрозы в стране на отметке "три" (из четырех возможных).

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>