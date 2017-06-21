В Аргентине найдена коллекция нацистской символики Второй мировой

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Недалеко от Буэнос-Айреса полиция Аргентины обнаружила большую коллекцию нацистских артефактов, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на мировые СМИ.

По данным экспертов, атрибутика принадлежала высокопоставленным чиновникам нацистской Германии, бежавшим в Аргентину после Второй Мировой.

Всего обнаружено порядка 75 предметов, в том числе бюст Гитлера, браслеты, кружки, ножи часы со свастикой, а также прибор для измерения черепа.

Коллекция содержит также множество фотографий, в том числе Адольфа Гитлера с этими предметами.

Имя коллекционера, которому принадлежали вещи, пока не раскрывается. На время следствия он находится на свободе.

Подобная находка не является необычной для Аргентины, куда (как и в ряд других стран Латинской Америки) после Второй Мировой бежали многие представители нацисткой верхушки. Одним из наиболее известных случаев, связанных с Аргентиной, стало похищение израильскими спецслужбами одного из организаторов холокоста Адольфа Эйхмана, который скрывался на территории страны.

Лишь в начале 21-ого века Аргентина официально принесла извинение за укрывательство прежними властями нацистских преступников.

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