В Париже напали на главу российской делегации

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Сергей Корнев, возглавляющий делегацию Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже, подвергся разбойному нападению, подозреваемые в преступлении задержаны, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на РИА Новости.

"Вечером 20 июня 2017 в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже, было совершено разбойное нападение с целью ограбления", — заявила представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

По ее словам, Корнев, возвращавшийся с выставки, находился в момент нападения в автомобиле.

"На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал", — добавила представитель ФСВТС.

Посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами в связи с инцидентом, ФСВТС России держит вопрос на особом контроле. Полиция начала расследование. Задержаны четверо подозреваемых.

Рособоронэкспорт — российский государственный концерн, единственный в стране экспортер вооружений и военной техники. На долю предприятия приходится более 85% национального экспорта в сегменте вооружений.

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