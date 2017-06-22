Мощный взрыв в Афганистане унес жизни 24 человек

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Автомобиль подорвался рядом с отделением банка на юге Афганистана, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на РИА Новости.
В результате взрыва погибли 24, пострадали почти 60 человека.
Ранее сообщалось о 15 погибших и еще 50 пострадавших.
Взрыв прогремел в районе 12:00 по местному времени в административном центре провинции Гильменд. Сообщалось, что группа вооруженных людей напала на отделение банка New Kabul Bank в городе Лашкаргах. Представитель губернатора уточнил, что взрыв прогремел, когда военнослужащие и гражданские лица пришли в банк для получения зарплат.
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