Французскую прессу шокировала погоня русских за бандитами по Парижу

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Заглянув на сон грядущий в сводку новостей, я лишний раз убедилась, как победим.

Сами по себе заголовки уже звучат как руководство к действию: "Двое русских преследуют своих агрессоров до самых неблагополучных кварталов".

Гнойная репутация подпарижского пригорода Сен-Дени давно превзошла славу всех "лежбищ" и "малин. И каждый француз хорошо знает, что даже среди бела дня, если вы останавливаетесь там нa светофоре, все двери вашей машины должны быть заблокированы, a стёкла подняты, без единой щели.

Двое русских, оказавшихся на злополучном перекрёстке во вторник, 20 июня, этого не сделали. И потому получили внезапный "визит" на заднее сиденье, откуда пара проезжавших на мопеде "местных" выхватила лежавший там портфель и рванула прочь.

При всей своей ушлости пара на мопеде тоже не могла знать всего на свете, и в частности — того, что мужчина, которому принадлежал портфель, оказался русским, представителем фирмы, работающей, по утверждению прессы, для "русского правительства".

Мужчина ехал в сопровождении телохранителя. А телохранителем была, между прочим, женщина.

Вам, может быть, не в новинку такое положение дел, если вспомнить коней на скаку, горящие избы и многое другое, по сравнению с чем пара чернокожих воинов на мопеде определяется обычной формулировкой "эка невидаль".

А вот пару на мопеде, равно как их близких и знакомых, а также, позднее, французскую полицию и прессу дальнейшее развитие событий повергло в ступор.

Русские в ограбленной машине пустились в погоню за парой на мопеде, объездили за ними практически весь город в его самых худших проявлениях, пока пара на мопеде не поняла, что оторваться ей не удастся и не привела своих преследователей в самое логово всей местной "братвы", где навстречу гонщикам в несколько секунд вышло более 50 человек.

В подобных случаях французская полиция останавливается ещё до въезда в "квартал", прекрасно зная, что тронь она пальцем любого местного нарушителя, крикливые "восстания" с биением стёкол машин и объёмными поджогами пойдут чередой.

Поэтому "братва" оцепенела от неожиданности, когда оба вроде бы "пострадавших" в ярости вылезли из машины и схватили за грудки пару на мопеде, ничуть не беспокоясь о том, что оказались в окружении огнедышащей толпы.

Как там все дальше происходило, могут рассказать только те самые "двое русских", поразившие мир, и местная братва, настолько обалдевшая от происходящего, что никак не отреагировала на непонятные ей, но по всей видимости жесткие слова (из лексикона "русское правительство"…) и даже стерпела несколько тычков и толчков, которые "двое русских" успели щедро раздать по сторонам всем желающим.

Но и это ещё не всё. Тот самый "Песец в созвездии Весов", которого часто поминают в интересных обстоятельствах, что называется, вас ждёт впереди:

После того, как пара из машины заполучила назад свой портфель от пары на мопеде и перебросилась объяснениями с все прирастающей в количестве братвой, на место происшествия всё-таки вызвали полицию.

Причём, по некоторым сведениям, полицию вызвала братва, а не русские. Она, братва, настолько впала в шок от русского вторжения в свои владения, до сих пор находившиeся в категории неприкасаемых, что, по Пушкину, лучше выдумать просто не смогла.

И потому решила обезопаситься. На всякий случай.

"Медведь всё-таки, не хорёк" (с)

В ещё больший ступор впала полиция, явившись на место и узрев ситуацию. Сама не своя от неожиданной удачи, полиция схватила четырех: двоих с мопеда и ещё двоих из толпы, чтоб не возникали.

И теперь против всех четверых заведено дело в прокуратуре Бобиньи.

Всех, ясное дело, отпустят с миром, как всегда. Но урок добрым молодцам останется.

Не надо хамить незнакомым мужчинам, как говорил герой Бельмондо. И тем более женщинам.

В каждом незнакомце, под самой европейской на вид личиной, может запросто скрываться русский агрессор.

P.S. Ну и для тех, кто думает, что автор преувеличивает>>

Материал подготовлен Еленой Кондратьевой-Сальгеро, сайт Nalin.Ru.