В Колумбии затонул корабль с 150 туристами на борту - девять погибших

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Число погибших на затонувшем судне со 150 туристами возросло до девяти, 28 человек считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о трех погибших и 30 пропавших без вести.

"В данный момент официально у нас девять погибших", — сообщила глава департамента провинции по чрезвычайным ситуациям Маргарита Монкада. Она отметила, что в данный момент пропавшими без вести считаются "порядка 28 человек".

Начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет. Мэр города Медельин (административный центр департамента), расположенного к западу от Гуатапе, сообщил об отправке пожарных и водолазов.

Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.

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