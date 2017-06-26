Наша служба и опасна, и трудна: телеведущего сдуло ветром в прямом эфире

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. На ирландском телеканале TV3 порыв ветра унес из кадра ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана.

Сильный порыв отнес в сторону журналиста во время прямого эфира телепередачи Ireland AM, когда он рассказывал о погоде. Спустя несколько секунд ведущий сумел вернуться в кадр, однако его зонт оказался сломан, передает Sputnik Грузия.

"Мать-природа снова победила", — с таким комментарием пострадавший выложил ролик с происшествием в сеть.

Ранее китайская газета "Жэньминь жибао" выложила в сеть ролик, в котором показано, как в диктора попала молния в прямом эфире.

В ведущего китайского телеканала Dalian TV во время прямого эфира попала молния. Инцидент произошел, когда Лу Сяодун стоял на улице и рассказывал о прогнозе погоды. В этот момент в городе была гроза.

"Моя рука онемела, я видел желтые искры, как от электричества, на своей руке и рукояти зонта", — приводит слова ведущего газета South China Morning Post. При этом он отметил, что при просмотре на записи не видно искр, так как разряд, вероятно, не был сильным.