Во время взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник украинской разведки

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. информацию о том, что в результате подрыва автомобиля Mercedes в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки ведомства, подтвердило Министерство обороны, сообщет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Теракт". В настоящее время на месте события продолжают работать сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты для установления обстоятельств трагедии.

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Explozia unei mașini la Kiev

Про погибшего военного известно, что он родился в 1978 году. По данным ряда украинских СМИ, мужчина был руководителем одного из спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

Скорее всего, расследованием уголовного дела о взрыве будут заниматься специалисты военной прокуратуры.



Кроме украинского военного, в результате теракта пострадали пенсионер и женщина 1990 года рождения — их жизням ничего не угрожает.