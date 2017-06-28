Трагедия молдавской семьи на отдыхе в Румынии

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Трагедия произошла в семье туристки из Кишинева, которая отдыхала вместе с двумя дочерьми на пляже в Ефорие Норд (Румыния). Как пишет румынская пресса, 11-летнюю девочку унесло в море сильными волнами.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Нужна ли медицинская страховка молдавским туристам и что с ней делать

Свидетели произошедшего говорят о том, что мать с девочками 11 и 13 лет вошла в воду, и это несмотря на предупреждение спасателей о том, что в тот момент купание было запрещено из-за сильных волн. В итоге всех стало уносить течение.

Крики о помощи услышали отдыхающие. Они первыми и бросились на помощь.

В итоге в последний момент удалось вытащить из воды женщину и старшего ребенка. Младшую девочку унесли волны. Спасатели более шести часов искали ребенка и прекратили поиски из-за наступления темноты. Сегодня поиски продолжаются.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>