Граждане Молдовы за рубежом обкрадывали пенсионеров

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Трое граждан Молдовы ограбили квартиру 87-летней пенсионерки в Москве.

© Sputnik/ Mikhail Kutuzov Молдаванин за кражу $2,5 млн из банкоматов на Тайване получил срок

Преступление было совершено в московском округе Зеленоград. Злоумышленники под видом сотрудников коммунальных служб проникли в квартиру и украли у ее хозяйки деньги и драгоценности на сумму около 300 тысяч рублей (примерно 5 тысяч долларов).

Местная прокуратура сообщает имена и возраст преступников — Михаил Мартынюк 26-ти лет, Виталий Бабий 29-ти лет и Василий Флуерарь 30-ти лет. Их арестовали в день совершения кражи.

Установлено, что в период с мая по июнь 2016 года Мартынюк и Бабий совершили в целом шесть краж в Москве. Везде они представлялись коммунальщиками и проникали в квартиры пожилых людей под видом проверки сантехнического оборудования. Пока один из них отвлекал внимание пенсионера, другой похищал деньги и ценные вещи.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу и направила его в суд. Обвиняемые содержатся под стражей.