"Полный дзэн" в моторе или Деньги "на ветер"

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Забавный курьез задержал накануне вылет рейса из аэропорта Шанхая, где пожилая дама умудрилась забросить несколько монет в двигатель самолета.

Как стало известно Sputnik Эстония, самолет авиакомпании China Southern, который должен был совершить перелет из Шанхая в Гуанчжоу, пришлось задержать со 150-ю пассажирами на борту почти на 6 часов, пока все девять брошенных монет не были найдены и извлечены из двигателя.

Оказалось, что 80-летняя женщина швыряла деньги "на ветер" исключительно из лучших побуждений.

Глубоко исповедуя буддизм, она решила таким "звонким" ритуалом победить связанное с полетом волнение, обеспечив себе и остальным пассажирам "полный дзэн".

По заверениям сотрудников полиции Шанхайского международного аэропорта, никто из пассажиров при выполнении буддистских заклинаний не пострадал, а саму нарушительницу предполетного спокойствия решили не наказывать вследствие ее почтенного возраста и отсутствия злого умысла.

В итоге все брошенные в двигатель монеты были извлечены, и исправный самолет улетел-таки в Гуанчжоу. Без монет. С абсолютным спокойствием. И 6-часовой задержкой.