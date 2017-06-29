Гражданин Румынии помогал ИГ готовить теракт на военном объекте

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Гражданин Румынии попал в поле зрения местных правоохранительных органов по подозрению в террористической деятельности, говорится в опубликованном в четверг сообщении Румынской службы информации (SRI).

По данным ведомства, следить за ныне 39-летним гражданином силовики начали в 2015 году, когда появилась информация о его радикальных взглядах, "которые проявлялись в виде пропаганды терроризма в обычной и онлайн среде в пользу конкретной террористической группировки". Речь идет об ИГ (Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в Молдове, России и США), о приверженности к которой он объявил.

"Гражданин неоднократно выражал намерение и пытался убедить других людей отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации ДАИШ (ИГ – прим.ред.), — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в спецслужбе, подозреваемый "принял радикальную форму ислама в то время, когда находился в одной из стран Евросоюза, где и развил связи с членами джихадистской группировки".

© Photo: Public relations center of Federal Security Service Случались ли в Молдове террористические акты

"Вернувшись в Румынию, он занимался сбором информации об одном военном объекте, находящемся на территории Румынии. Его цель заключалась в том, чтобы внести вклад в организацию террористической атаки на эту базу", — сообщили в ведомстве.

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Служба информации Румынии расследовала данный эпизод вместе с Управлением по расследованию случаев организованной преступности и терроризма (DIICOT).

© Sputnik/ Глобальный индекс терроризма — 2016

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