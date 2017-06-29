В Румынии разбился военный грузовик: есть погибшие

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. В населенном пункте Дымбовичиоара уезда Арджеш (Румыния) военный грузовки упал в пропасть в четверг вечером, сообщили журналистам в Департаменте чрезвычайных ситуаций.

"В нем было много человек. По предварительным данным, есть несколько погибших. Точное их число пока неизвестно", — говорится в сообщении.

В уезде объявлен "красный код" (высший уровень чрезвычайной ситуации — прим.ред.). На место ЧП выехали девять экипажей "SMURD", 6 местных карет скорой помощи и 3 пожарных расчета. Создан оперативный штаб для управления операцией.

Румынские СМИ пишут о том, что сообщивший о произошедшем сказал приблизительно о 20 людях, находившихся в транспортном средстве. По его словам, четверо не подавали признаков жизни.

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