Минобороны Румынии подтвердило смерть трех военных

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Министерство обороны Румынии подтвердило гибель трех военных в результате падения грузовика в пропасть.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Румынии разбился военный грузовик: есть погибшие

Трагедия произошла в четверг вечером в населенном пункте Дымбовичиоара уезда Арджеш (Румыния). В Департаменте чрезвычайных ситуаций сообщили, что в уезде объявлен "красный код" (высший уровень чрезвычайной ситуации — прим.ред.). На место ЧП выехали 10 экипажей "SMURD", 8 местных карет скорой помощи, 3 пожарных расчета и еще несколько единиц различной спецтехники.

В результате произошедшего погибли 38-летний старший сержант Михай Ионуц Тома, 32-летний капрал Петре Кристиан Тоадер и 40-летний капрал Джордже-Эмилиан Катанэ. У двух из них были дети.

Кроме того, в результате аварии травмы получили еще девять военнослужащих. Их доставили в военные госпитали Брашова (двое), Питешть (один) и Бухарест (шесть человек).

В пятницу в военных частях Румынии прошли мероприятия в память о погибших.

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