Стрельба в больнице Лас-Вегаса: один человек погиб, двое ранены

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В Лас-Вегасе пациент на отказ принять его вне очереди ответил выстрелами по персоналу, а затем покончил с собой, передают зарубежные СМИ.

Представитель полиции сообщила, что зарегистрированный в поликлинике мужчина попросил принять его без очереди, а после отказа начал стрелять.

Стрельба происходила в одном из кабинетов учреждения, где находились около десяти человек. Вооруженный мужчина ранил двух сотрудников из числа медицинского персонала, они госпитализированы, их жизни вне опасности. Еще два человека получили травмы в результате возникшей паники.

Согласно информации на своем сайте, клиника специализируется на купировании болевых синдромов с помощью акупунктуры, ароматерапии, массажа и молитв.

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