Женщины из Молдовы нарушили запрет Святой Горы Афон

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. В этом году исполняется 1045 лет с момент утверждения устава Святой Горы Афон и 705 лет с момента перехода этого сообщества из 20 монастырей под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Всем, кто, как говорится, "в теме", известно — женщины не могут совершать паломничество на Святую Гору Афон, что в Греции. Но однажды аж четыре гражданки Молдовы нарушили этот запрет, однако сумели избежать анафемы и даже епитимьи от афонских старцев.

© Sputnik/ Алексей Дружинин Путин об Афоне: это источник нравственных устоев

Минула наших соотечественниц и участь заключенных, хотя в Греции и действует закон, согласно которому осознанное нарушение запрета карается — вплоть до нескольких лет тюремного заключения.

Феномен христианского рока в СССР >>>

Но нарушение оного запрета как раз и не было осознанным.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Свято место пусто не бывает: в Кишиневе паркуются даже под сенью храма

Итак, четыре женщины из Молдовы в возрасте от 27 до 32 лет пытались незаконно добраться из Турции в Грецию. Но их по ошибке высадили в недозволенном месте — у берегов Афона.

Так как это был невольный грех, представители администрации Святой Горы, выслушав объяснения нарушительниц, отпустили их, как принято говорить, с миром.

Случай этот произошел в 2008 году, однако стал достоянием гласности только сейчас — святые старцы долго не выдают свои секреты.

Цитируя патриарха: феномен Святой Руси в Молдове >>>