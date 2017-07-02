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Авария

Они хотели красивой жизни, но сняли свою гибель на видео

© Sputnik/ Denis Voronin
Происшествия
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Шокирующее ДТП в Украине, в результате которого погибли две сестры-красавицы, обсуждают в Интернете

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В Харьковской области Украины две девушки попали в смертельное ДТП во время прямой трансляции видео в Instagram. Инцидент произошел в городе Изюм в конце июня.

В Instagram барышни хвасталась фотографиями с отдыха и вечеринок, часто фотографировались возле автомобилей и мотоциклов. Одна из них выиграла местный конкурс красоты. Трагедия произошла 29 июня. Девушки сели в автомобиль и на полной скорости ехали по трассе. Свое "лихачество" барышни транслировали онлайн. 

Это шокирующее видео попало в сюжет украинских и зарубежных телеканалов. Одной погибшей было 16 лет, а другой  24 года. Местные СМИ сообщали, что они были сестрами.  По данным полиции, девушка-водитель автомобиля "BMW" не справилась с управлением и допустила наезд на опору электросети.

Девушки сняли свою гибель онлайн
социальные сети
Девушки сняли свою гибель онлайн

В результате она получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. А 16-летняя девушка-пассажир скончалась на месте аварии.

В социальных сетях появились имена погибших. И жуткие подробности инцидента.

"Водитель пила алкоголь в прямом эфире с горла, при этом значительно превысив скорость. Пассажирка не остановила подругу и не пристегнулась. После удара 16-летняя Соня вылетела из авто. На нее наехал другой автомобиль, в результате чего девушке оторвало голову… Даша некоторое время была жива, умерла по дороге в больницу. Также не была пристегнута. Закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота, острая кровопотеря, агония. Без шансов", — такой пост разместил на своей страничке в Facebook киевский общественный активист Владислав Антонов.

Оказалось, что пассажиркой была 16-летняя София Магерко. Недавно она выиграла местный конкурс красоты.

София Магерко
Instagram @sofiamagerko
София Магерко

В кадре за несколько секунд до гибели девушки, напевали слова из молодежного хита "Здесь нас не найдут проблемы".

 

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Теги:
видео, гибель, смерть, трагедия, красивые девушки, девушки, дтп, Украина
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