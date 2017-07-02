Двое военнослужащих НАТО устроили драку в ресторане

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Двое военнослужащих из международного батальона НАТО, размещенного в Литве, устроили драку в местном заведении, передает Sputnik Литва с ссылкой на местный департамент полиции.

Сообщается, что конфликт произошел из-за неоплаченного счета. Двое мужчин приняли непосредственное участие в драке, еще два наблюдали рядом.

В результате инцидента пострадал 32-летний мужчина. О характере повреждений данных нет, мужчине уже оказали помощь и он остался на амбулаторном лечении.

По словам полиции, на месте происшествия были задержаны нетрезвые граждане Нидерландов: 33-летний К.М. (установлена степень опьянения 1,28 промилле), 38-летний А.Е. (0,54 промилле), 30-летний С.Б. (1,75 промилле) и 30-летний Л.М. (1,17 промилле). После допроса всех иностранцев отпустили.

Полиция продолжает расследовать инцидент.

Любопытно, что это не первый инцидент с солдатами НАТО в Литве. Недавно один из военнослужащих Альянса справил нужду на здание МВД.

В интервью радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение, что НАТО пришли на чужую территорию, чтобы развлекаться, а не оборонять, так как сами понимают, "что Россия не собирается нападать"