Стрельба у мечети во Франции - ранены восемь человек

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. В результате стрельбы рядом с мечетью в городе Авиньон на юге Франции восемь человек получили ранения, передает Sputnik Грузия со ссылкой РИА Новости.

Сообщается, что двое нападавших, вооруженных ружьем и пистолетом, прибыли к месту происшествия на автомобиле и открыли огонь по людям, которые покидали мечеть.

#BREAKING



France Terror attack



— 2 masked gunmen

— Target was a Mosque in #Avignon

— At least 8 injured pic.twitter.com/Ik3cYVQYlq — AlMaha A S A (@AlMaha_A_SA) 2 июля 2017 г.

​В результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, восемь человека, в том числе семилетний ребенок. Нападавшим удалось покинуть место преступления.

В полиции не рассматривают случившееся как теракт. Предполагается, что причиной атаки мог служить конфликт молодых людей.

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