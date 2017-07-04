За гранью: голый мужчина вышел на прогулку... по крыше аэропорта

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Полицейские Хельсинки 3 июля в течение нескольких часов проводили спасательную операцию у здания аэропорта Хельсинки-Вантаа, по крыше которого разгуливал абсолютно голый человек, сообщает Sputnik Эстония.

По сообщению очевидцев, человек без одежды находился на крыше административного здания достаточно долгое время, вследствие чего часть территории пришлось перекрыть.

@fontanka_fi в аэропорту Вантаа голый человек несколько часов сидел на крыше. Похоже спрыгнул pic.twitter.com/UOMq0Nks9m — Serge Izmailov (@izmailov_s) 3 июля 2017 г.

​О мотивах столь неординарного поступка пока ничего не известно. На фотографиях запечатлен момент, когда голый мужчина сидит на краю крыши над входом в здание аэропорта.

На протяжении долгого времени стражи порядка старательно пытались снять мужчину с крыши, причем даже с применением высотного подъемного крана.

По заверениям очевидцев, мужчина все-таки спрыгнул с высоты, сведя счеты с жизнью, однако полиция этот факт пока не подтвердила.

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