Фуру из Молдовы сбил пассажирский поезд в Румынии

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. В среду днем в Бистрице (Румыния) пассажирский поезд врезался на железнодорожном переезде в фуру, зарегистрированную в Молдове. Об этом пишут румынские СМИ.

Согласно появившейся информации, инцидент произошел из-за того, что водитель фуры, гражданин Украины, не остановился у переезда, несмотря на предупредительные знаки. В итоге поезд с 50 пассажирами на полном ходу врезался в транспортное средство на станции Аполло.

На место происшествия выехала карета скорой помощи, полицейские и спецтехника. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. А водитель фуры отделался испугом.

Тем не менее, авария парализовала движение на указанном участке.

По информации другой прессы, фура зарегистрирована в Украине.