В США мужчина 8 лет хранил в холодильнике тело умершей жены

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Семья скончавшегося в 2010 году жителя графства Хиллсборо (Флорида) Алана Данна согласилась вернуть государству деньги, сумму пособия, которое тот получал 8 лет за свою супругу, которая умерла.

Как пишет Daily Mail, его жена Маргарет, вместе с которой они проживали в отдельном домике на территории общины для пожилых Sun City Center, умерла от естественных причин еще в 2002 году. Однако мужчина не стал никому сообщать о случившемся, ради того, чтобы получать пособие за супругу, тело которой он хранил в холодильники в течение восьми лет, пока сам не скончался.

За это время он успел получил 92 тысячи долларов. Семья Данна не знала о том, что он сделал, но решила продать дом, где тот проживал, чтобы компенсировать незаконно полученные средства. В итоге жилье продали чуть менее, чем за 16 тысяч долларов.