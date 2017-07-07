Супруга польского президента отказалась от рукопожатия Трампа

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. В неловкое положение поставила американского лидера Дональда Трампа на этот раз первая леди Польши Агата Корнхаусер-Дуда. Инцидент произошел во время протокольной встречи в рамках визита Трампа в Польшу. Видеозапись инцидента появилась на YouTube, сообщает Sputnik Армения.

Лидер Польши Анджей Дуда протянул руку своему американскому коллеге, а супруга польского президента отказалась от рукопожатия.

Агата Корнхаусер-Дуда сделала вид, что не заметила жест американского президента и тепло поздоровалась с его женой Меланией.

Озадаченный Трамп проводил женщину пристальным взглядом.

Ранее супруга лидера США Мелания дважды поставила его в неловкое положение. Мелания Трамп оттолкнула руку мужа на красной дорожке в Тель-Авиве, а спустя два дня, спускаясь с трапа самолета в Риме, первая леди проигнорировала жест супруга, протягивающего ей руку.