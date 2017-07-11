Молдавским любителям болгарских курортов: будьте осторожны

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. У туриста из Молдовы были украдены мобильные телефоны и сумма в иностранной валюте из апартамента в жилом здании болгарского Созополя, сообщают болгарские СМИ.

Инцидент произошел 10 июля около 05:00 по местному времени. В районное управление Созополя от 27-летнего туриста из Молдовы был получен сигнал о краже из апартаментов в жилом здании двух мобильных телефонов, ручных часов, 700 долларов, 220 евро, 200 румынских леев, 1000 молдавских леев и других ценных вещей.

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Апартаменты, где была совершена кража, находятся на первом этаже, и предполагается, что воры влезли через открытую балконную дверь.

Работу по случаю ведут сотрудники районного управления полиции в Созополе.