Крупнейшая катастрофа в истории предотвращена: 5 авиалайнеров спасены

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В аэропорту Сан-Франциско едва не столкнулись пять пассажирских самолетов. Диспетчерам чудом удалось предотвратить катастрофу, которая могла стать самой масштабной в истории авиации, передает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал CBC.

Инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку самолет компании Air Canada из Торонто по ошибке направился не на посадочную полосу, а на дорожку для руления, где в тот момент находились еще четыре лайнера.

Авиакатастрофу удалось предотвратить благодаря указаниям диспетчеров, отмечает телеканал. Так, экипажу Air Canada была дана команда вновь набрать высоту, лайнер ушел на второй круг, после чего приземлился в нужном месте.

"Если это правда, то произошедшее могло бы стать крупнейшей авиакатастрофой в истории", — заявил бывший пилот United Airlines Росс Аймер.

В настоящее время сотрудники аэропорта и представители авиакомпании проводят расследование инцидента.