Уроженка Молдовы стала жертвой расистов в Бруклине

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Шокирующая история произошла с 38-летней уроженкой Молдовы, которая сейчас живет в Бруклине (США). В минувшие выходные она вместе с сожителем стала жертвой расистских нападок двух молодых людей, пишет nydailynews.com.

Инцидент произошел рядом с одной из больниц Кони-Айленда. По информации издания, Анна и 42-летний Джон из Тринидада планировали празднование свой шестилетней годовщины совместной жизни, когда их застали нападавшие.

По информации полиции, агрессивные молодые люди — 25-летний Бернард Сзурант и 27-летний Рудольф Евмененко находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам пострадавших, нарушители начали оскорблять пару и угрожать расправой, предупреждая, что у них есть огнестрельное оружие.

"Я подумала, что мы вернулись в прошлое лет на 50 назад. Я никогда не чувствовала ненависти от людей, которые здесь живут. Это впервые, когда на нас напали по расовому признаку", — рассказала Анна.

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По словам девушки, в течение нескольких минут оскорбления не стихали. В какой-то момент Джона начали бить, а когда девушка попыталась вызвать службу спасения, то один из нападавших выбил телефон из ее рук.

В итоге злоумышленников так и не удалось успокоить. Они продолжили агрессивно себя вести, даже когда их задержала прибывшая на место полиция. Более того, один из нападавших стал оскорблять темнокожего сотрудника правоохранительных органов.

Полиция выдвинула задержанным обвинения в нападении, угрозах, хулиганстве и притеснениях, а Сзуранту еще и обвинения в оскорблении сотрудника органов охраны правопорядка.

Известно, что этого молодого человека арестовывали уже 23 раза, в том числе по подозрению в совершении тяжких преступлений. Его подельник был задержан однажды, в 2016 году, за хранение марихуаны.