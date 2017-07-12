Опасные пляжи Одессы: неизвестные выстрелили в двухлетнюю девочку

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Кошмарный случай произошел на одном из пляжей Одессы: неизвестные случайно выстрелили в двухлетнюю девочку. Инцидент, как пишет местная пресса, произошел на пляже "Ланжерон".

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Ребенка доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Двадцатилетняя мать девочки сообщила подробности происшествия.

По словам женщины, во время отдыха на территории, прилегающей к пляжу, неизвестные стреляли по мишеням и случайно попали в ребенка. Девочка получила ранение в грудную клетку. Ей была оказана медицинская помощь. Как сообщают местные СМИ, сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

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По указанному факту начато уголовное расследование по ст. 125 ч. 1 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного Кодекса Украины. Предпринимаются меры по установлению личностей правонарушителей.