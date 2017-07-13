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Какая неудача: воровка потеряла паспорт на месте преступления

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Происшествия
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Полным провалом завершилась для женщины кража из магазина после того, как она потеряла паспорт на месте преступления

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Женщину, обокравшую магазин в Кемерово, нашли по паспорту, который она потеряла на месте преступления, сообщили в четверг в главном управлении МВД России по Кемеровской области

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Как пояснили в ведомстве, в дежурную часть отдела полиции обратился представитель службы безопасности супермаркета. Он сообщил, что, когда одна из посетительниц покидала торговый зал, сработала сигнализация системы "антивор". Охранники попытались задержать женщину, однако она убежала.

Съемка камер видеонаблюдения показала, что злоумышленница похитила с витрины две пачки кофе общей стоимостью более тысячи рублей. При проверке магазина правоохранители утерянный грабительницей паспорт.

"Подозреваемой оказалась 35-летняя местная жительница. Оперативники уголовного розыска приехали к ней домой, где задержали женщину. При обыске в ее квартире полицейские изъяли похищенный кофе. Подозреваемая пояснила, что планировала его продать. Похищенный кофе сотрудники полиции вернули в магазин", — говорится в сообщении.

На подозреваемую открыто уголовное дело по факту грабежа. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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Теги:
магазин, кража, паспорт, задержание, Кемерово
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