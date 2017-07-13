Везувий охвачен огнем: к борьбе с пожарами присоединилась армия Италии

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Для преодоления чрезвычайной ситуации на юге Италии, где уже несколько дней бушуют лесные пожары, власти страны привлекли подразделения вооруженных сил, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на итальянские СМИ.

По инициативе министра по охране окружающей среды Италии Джан Луки Галлетти, Комитет по обеспечению общественного порядка и безопасности принял решение "усилить присутствие военных на местах для преодоления и предотвращения критических ситуаций", связанных с лесными пожарами.

Как сообщила газета La Repubblica, военнослужащие, принимающие участие в операции "Спокойные улицы" по поддержанию порядка в крупных городах, уже направлены на помощь пожарным и сотрудникам службы Гражданской обороны, которые ведут борьбу с огнем в области Кампания.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Пожар в Кишиневе - кадры гигантского пепелища, сделанные с дрона

Речь идет, прежде всего, о тушении пожара в Национальном парке Везувия, который уничтожил уже около ста гектаров леса и привлек к себе особое внимание СМИ. Над всемирно известным вулканом уже несколько дней висят густые клубы черного дыма, как будто бы предвещающие скорое извержение. Со среды здесь работают три специальных самолета Canadair и один вертолет. В других районах Кампании борьбой с огнем занимаются еще пять вертолетов региональной авиации.

По данным правоохранительных органов, причиной возникновения многих пожаров являются умышленные поджоги. В этом убежден, в частности, прокурор Неаполя Нунцио Фральяссо, который пообещал вычислить и привлечь к суду поджигателей, вызвавших поджар на склонах Везувия.