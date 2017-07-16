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Астролог: август готовит войны, катастрофы и стихийные бедствия

© Sputnik/ Valeriy Melnikov
Происшествия
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В августе вероятны войны, катастрофы и стихийные бедствия. Не радует спокойствием планетарная конфигурация и в середине июля. О неприятных сюрпризах, которые готовят нам звезды, рассказывает астролог Светлана Драган

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. По словам Светланы Драган, чьи прогнозы как правило сбываются с поразительной точностью, череда неспокойных дней начинается уже сегодня, 16 июля.

"16, 18 и 20-е числа могут быть очень неспокойными днями. Мы привыкли к сюрпризам природы, но здесь могут быть очень несимпатичные выходки с ее стороны. 18 числа Марс находится в не очень симпатичном диалоге с Ураном, что может привести к проблемам, например, с авиасообщением и техникой", — сказала астролог в интервью радио Sputnik Беларусь.

Астролог предупреждает, что деструктивный период продлится до 20 июля и покажется нам разминкой на фоне опасного августа, который готовит человечеству весьма необычные сюжеты.

"Одним из важнейших моментов, с точки зрения астрологической конфигурации, станет даже не затмение. 4 августа в кризисный аспект войдут две планеты — Юпитер и Плутон, которые воевали долго, которые создавали напряженную ситуацию особенно в военном контексте. На Земле это отразится в борьбе за власть, за право диктовать закон, быть рефери и строить мировой порядок, за лидерство в переделе капитала, что намекает на контекст войны. В прямом и в переносном смысле из искры может разгореться пламя", — отметила астролог.

Эта махина будет разворачиваться довольно долго, говорит Светлана Драган. Это только начало поворота истории, а всю значимость момента мы оценим значительно позже.

Ссора Юпитера и Плутона, говорит она, также может спровоцировать транспортные катастрофы и природные катаклизмы.

"Вулканическая активность, сейсмическая — все это очень опасно. Любые "сюрпризы" природы даже более радикального формата, чем ураган — все это может быть", — сказала Светлана Драган.

Особую осторожность в этот период должны проявить люди, родившиеся между 4 и 8 числами — в течение года их ждут очень серьезные перемены.

"Кто родился вблизи 8 апреля, января, июля и октября — их ждут поворотные события, и это как раз может соответствовать драматичности в жизни. Я рекомендую им не рисковать, не ссориться, избегать поездок. Ситуация перекраивает их жизнь", — отметила астролог.

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Теги:
астрологический прогноз, стихийное бедствие, кризис, Светлана Драган
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