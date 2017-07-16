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Контактная линза. Архивное фото

У британской пенсионерки извлекли из глаза 27 линз

© Flickr/ n4i
Происшествия
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Офтальмолог обнаружила в глазу у британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Пожилая женщина пришла к офтальмологу, чтобы удалить катаракту. При осмотре врач заметил на глазном яблоке пенсионерки пелену. При детальном осмотре выяснилось, что в глазу пациентки осталось 27 линз, о которых она забыла, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Ассоциации оптометристов Великобритании Optometry Today.

Вместо лечения катаракты врачу пришлось извлекать из глаза десятки линз. Во время первого осмотра врач удалил 17 штук и еще десять на втором приеме. Судя по всему, некоторые линзы оставались в глазу женщины десятки лет, поскольку она начала ими пользоваться 35 лет назад. 

67-летняя пациентка сказала, что глаз, в котором находились линзы, сильно зудел, однако она списывала это неудобство на возраст. 

Офтальмологи, которые должны были удалять женщине катаракту, признались, что никто из них за годы практики не сталкивался с чем-либо подобным. Операцию пришлось отложить.

Через две недели после извлечения линз из глаза пациентка сообщила, что чувствует себя намного лучше.

Теги:
контактые линзы, глаза, пенсионерка
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